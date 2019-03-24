ФОТО и ВИДЕО: Водители жалуются на затопленные дороги в Петрозаводске

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Автомобилисты сообщают о трудностях прохождения некоторых участков трасс и проезда по дворовым территориям из-за огромных луж.
Автомобилисты сообщают о затопленных дворах Петрозаводска, по которым невозможно проехать на легковых автомобилях.
Так, регистратор автовладельца зафиксировал прохождение затопленного участка дороги на улице Льва Толстого. Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Читатели "Столицы на Онего" также сообщают, что в плохом состоянии находится трасса в районе ТИЗ "Усадьба" в карельской столице.
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