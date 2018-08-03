ФОТО: Иномарка перевернулась после ДТП в центре Петрозаводска

На пересечении улиц Горького и Анохина столкнулись два автомобиля.

Авария произошла вечером в пятницу. После столкновения одна из иномарок перевернулась на крышу. Второй автомобиль откинуло на тротуар.

Обошлось без пострадавших.

Обстоятельства ДТП уточняются.