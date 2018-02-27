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Новости. Общество
19:10, 27 Февраля 2018

ФОТО: Ирина Дубцова скрывает роман с футболистом, который на 10 лет ее моложе

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Певица Ирина Дубцова отпраздновала свой 36-й день рождения в Турции в компании нового возлюбленного.

Как отмечает Cosmo, артистка не спешит раскрывать личность бойфренда. Ирина опубликовала несколько снимков с молодым человеком, но лицо его скрыла.


фото: instagram.com/dubtsova_official

Но журналистам все же удалось рассекретить кавалера Дубцовой.

"Им оказался 26-летний футболист Адеринсола Хабиба Эсеола. Отец молодого человека — нигериец, поэтому у него такое необычное имя", - пишет издание.


фото: instagram.com/derin691

Ирина прилетела на свой день рождения в Турцию, поскольку в это время здесь проходили сборы у Эсеолы.

"Видно было, что им весело. Ира смеялась над шутками молодого человека, они дурачились. Делали много селфи, парень фотографировал ее на фоне моря, пальм. Вечером пара ужинала в ресторане", — рассказали очевидцы в интервью StarHit.

Предыдущие отношения Дубцовой были недолгими. В конце 2016 года она стала встречаться с танцором Александром Мыльниковым. Влюбленные много времени проводили вместе, бойфренд певицы прекрасно ладил с ее сыном Артемом, однако уже летом 2017 года они расстались.

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Комментарии

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Прохор
2018-02-27 19:13:16
Да пусть спит с кем хочет,таких полно ,чего их обсуждать...?
кир
2018-02-27 22:38:24
Прохор, это редакционная политика.
Неравнодушный
2018-02-27 22:19:03
Прохор, тебе тоже 76 лет? Раздражает чужая молодость и красота?
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