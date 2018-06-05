ФОТО: Известная телеведущая показала новую укладку и пышную грудь

Мнения подписчиков, как обычно, разделились.

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала на своей страничке в Instagram пикантный снимок. На нем знаменитость стоит у окна с обнаженной грудью, рассказывает RenTV.

"Укладка от топ мастера", написала Водонаева под фото.

Судя по комментариям, подписчиков больше привлекла не прическа Водонаева, а подтянутая фигура и грудь светской львицы. "Сколько хожу в зал, и до сих пор не видела такой потрясающей женской фигуры", - написал один пользователь. "Укладка видна, а вот совести не видно", - считает другой.