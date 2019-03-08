ФОТО: Известный театр из Петербурга приезжает с гастролями в Петрозаводск

В праздничные выходные столицу Карелии с гастролями посетит театр "Приют комедианта".

"Приют комедианта" покажет в Петрозаводске три постановки. Драматические спектакли "Старомодная история" и "Толстого нет" пройдут на сцене Национального театра 8 и 9 марта. Зрители Музыкального театра 10 марта увидят грандиозный балетный спектакль "Солярис".





"Солярис" - совместный проект "Приюта комедиантов" и компании Аrt Music Dance. Авторы спектакля хореограф Юрий Смекалов, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" и театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" и композитор Бхима Юнусов продолжают размышления, заложенные в знаменитом фантастическом романе Станислава Лема. Действие спектакля разворачивается на станции "Земля" и в космическом пространстве. Следуя за героями, зритель понимает, что на самом деле главное действующее лицо спектакля – он сам.

Это один из самых заметных спектаклей современной хореографии, созданных в последние годы. В "Солярисе" очень много сложных, почти акробатических элементов. Сценография спектакля сложно сконструирована, в танце задействована не только плоскость сцены; действие настолько объемно, что захватывает внесценическое пространство.