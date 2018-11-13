06:40, 13 Ноября 2018
ФОТО: Известный в Карелии фотограф обнаружил вырубку на месте токования глухарей
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Фотограф Илья Тимин опубликовал снимок масштабной вырубки в лесах Прионежья, где прежде водились глухари.
"Глухариный дом снесен", написал Илья Тимина в фейсбуке.
Фотограф запечатлел участок уничтоженного леса в Прионежье и разместил снимок в Сети.
"Прионежский район Карелии. Еще одна территория токования глухарей выкошена под "ноль". Вырубки отвратно убраны. А посадок молодых деревьев совсем нет. Это не частный случай, увы. Что еще заметно - изменение планов рубки. Территории, которые не стояли в плане на ближайшие 3-5 лет, в срочном порядке вырубаются. Спешка видна невооруженным взглядом",- сообщил Илья Тимин.
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