ФОТО: Известный в Карелии фотограф обнаружил вырубку на месте токования глухарей

Фотограф Илья Тимин опубликовал снимок масштабной вырубки в лесах Прионежья, где прежде водились глухари.

"Глухариный дом снесен", написал Илья Тимина в фейсбуке.

Фотограф запечатлел участок уничтоженного леса в Прионежье и разместил снимок в Сети.

"Прионежский район Карелии. Еще одна территория токования глухарей выкошена под "ноль". Вырубки отвратно убраны. А посадок молодых деревьев совсем нет. Это не частный случай, увы. Что еще заметно - изменение планов рубки. Территории, которые не стояли в плане на ближайшие 3-5 лет, в срочном порядке вырубаются. Спешка видна невооруженным взглядом",- сообщил Илья Тимин.