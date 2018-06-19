ФОТО: Как прошел фестиваль "Мое Прионежье"

В лагере "Дружба" Прионежского района состоялся большой летний фестиваль "Моё Прионежье".

Гостями фестиваля стали более 1,5 тысячи человек — жители села Деревянное и Прионежского района, а также гости с Петрозаводска. Зрителей порадовали сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли Петрозаводска и Прионежского района. На ярмарке народные умельцы представили рукотворные изделия.

Фестиваль начался с приветственного слова вице-премьера республики Ларисы Подсадник, главы Прионежского района Вадима Сухарева и главы администрации Прионежского района Григория Шемета.

Официальные лица отметили, что такой фестиваль проходит в Прионежье впервые, но в планах сделать его традиционным. Это мероприятие станет летним днём Прионежья. Пожелали участникам и гостям ярких выступлений, положительных эмоций и хорошего настроения.

В театрализованном представлении "Здравствуйте, люди прионежской земли!" артисты представили образ фестиваля - красавицы Онеги. Зрители тепло принимали выступления творческих коллективов из Заозерья, Новой Вилги, Шуи, Деревянного, Деревянки, Ладвы, Ладвы-Ветки, Пая, Шокши.

На фольклорной площадке зрители были вовлечены в танцевальный круг, пели и плясали вместе с народными коллективами. С ними играла сама красавица Онего.

Специальным гостем фестиваля стал Вадим Якушев — участник шоу "Голос.Дети" на Первом канале. Певец исполнил песни, которые звучали на федеральном канале. Завершился фестиваль праздничной дискотекой под открытым небом. Гости фестиваля танцевали под выступление солисток вокальной студии "Соло".

Фестиваль "Моё Прионежье" в фоторепортаже.