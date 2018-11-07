Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
14:49, 07 Ноября 2018

В Петрозаводске коммунисты отметили годовщину революции

По теме

Назначение Гуцана полпредом в СЗФО поможет решить вопросы экономики Карелии, заявил Парфенчиков
07.11.18 14:00
Комитет парламента Карелии не поддержал инициативу Слабуновой по отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов
07.11.18 10:51
Депутат Заксобрания обратился в прокуратуру в связи с закрытием отремонтированного за десятки миллионов детского сада
07.11.18 10:13
Все новости
Загрузка...

Несколько сотен человек собралось в центре Петрозаводска на митинг в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Несмотря на ненастную погоду, карельские коммунисты и обычные жители города с транспарантами  прошлись колонной от памятника Ленину до площади Кирова, где был организован митинг.

"Революция была и остается очень важным этапом и событием в истории. Сегодня еще более значимым выглядят завоевания наших предшественников. Великий Октябрь положил конец неравенству по имущественному, сословному или расовому признаку, обеспечил гражданам советской страны базовые права на труд, отдых, образование, здравоохранение, материнство и детство. Октябрь - это победа и над фашизмом, ликвидация мировой колониальной системы, десятилетие подлинного мира и безопасности на планете", - сказал секретарь по идеологии ЛКСМ РФ в Карелии Никита Ковынев.

"Имя Великого Октября, его героическая история будут и дальше служить маяком для трудящихся всей Земли на пути к социализму. Этот опыт так нужен нам сегодня, когда олигархия захватила богатства нашей родины, лишила нас доступной медицины и образования, душит налогами и поборами, отбирает пенсии, загоняет нашу страну в исторический тупик", - добавил он.

Первый секретарь Петрозаводского городского отделения КПРФ Сергей Андруневич сказал, что после окончания гражданской войны и до 1941 года страна сделала рывок. С нуля были построены заводы, фабрики, начали производиться отечественные самолеты и автомобили. А сейчас, по его словам, Россия приблизилась к уровню африканских стран, а налоговая нагрузка на жителей ежегодно возрастает.

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов рассказал, что современная российская власть сделала все возможное, чтобы 7 ноября стали забывать.

"Придумали День народного единства. Единение с кем? С олигархами и капиталистами, которые эксплуатируют население? Кончено, ни о каком единении и речи быть не может. Власть сделала 7 ноября обычным рабочим днем, - сказал лидер КПРФ в Карелии. - Несмотря на это, люди продолжают приходить на демонстрации, потому что это праздник, который заставляет их осмысливать происходящее в стране".

"С нами люди, которые неравнодушны, активны, готовые сопротивляться антинародной власти", - сказал Евгений Ульянов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

По теме

Назначение Гуцана полпредом в СЗФО поможет решить вопросы экономики Карелии, заявил Парфенчиков
07.11.18 14:00
Комитет парламента Карелии не поддержал инициативу Слабуновой по отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов
07.11.18 10:51
Депутат Заксобрания обратился в прокуратуру в связи с закрытием отремонтированного за десятки миллионов детского сада
07.11.18 10:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-07 17:17:14
Плейшнер, ты тоже не обижайся, но глубоко пофиг на ваши революции и победы. Нормальные люди нынче зарабатывают деньги и обеспечивают исключительно личное благополучие. В отличии от этих бродильщиков под красными флагами. Впрочем. многие из них свое благополучие обеспечили в райкомах и обкомах. Застарелая присохшая пена на стенках советской пустой кастрюли из-под каши , не более того.
Плейшнер
2018-11-07 17:26:51
однозначно, Так о том и речь , оборотни и прихлебатели , особенно в Москве . Пр ....али как говорит Мизантроп , Великую державу .
ПлачУ и ПлАчу
2018-11-07 17:06:58
Жалкие людишки - променяли светлое будущее на джинсы и жвачки! Теперь жуйте "золотые отбивные", предатели своих дедов и отцов!
кир
2018-11-07 17:03:32

Плейшнер, какой может быть праздник у дедов, когда его замесили на крови людской? Никто, исторически хотя бы, прощения не попросил. Так и остаемся дикими, не помнящими родства.
Плейшнер
2018-11-07 16:51:27


Великая Октябрьская социалистическая революция — не наш праздник
Вижу в ленте поздравлялки по случаю 101-й годовщины Октября. Скажу по этому случаю резкую вещь, только вы не обижайтесь:

Это не наш праздник. Это праздник наших дедов и прадедов - это их победа. Так же как их победой является победа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Кстати, эти два праздника неразрывно связаны между собой: без Октября 1917 года не было-бы Победы 1945 года.
Мы, наше поколение, профукали Октябрь 1917 года в августе 1991 года. А кто-то просто его предал поддавшись на антисоветскую пропаганду времен перестройки. Профукав Октябрь 1917 года, мы профукали всё, включая будущее наших детей. Тут должно быть более резкое слово, чем "профукали".

Так что не с праздником нас. Нам его еще предстоит заслужить, сделав так, чтобы вернуть страну из нынешнего болота угасания и вымирания на рельсы прогресса и развития. ( С)
елпидифор
2018-11-07 16:37:56
Все, что оставил народу Путин из дозволенной им оппозиции - есть препозиция. И дедушка Зю - главный квазиоппозиционер. А наш Ульянов-младший, похоже, Ленина вообще не читал в силу своего образования. Что касается Приморья, то КПРФ окончательно себя дискредитировала.
User
2018-11-07 16:14:10
Системная оппозиция способны только флагами махать и протесты сливать! Даже разрешенный референдум организовать не смогли. "Такой хоккей нам не нужен!"(с)
однозначно
2018-11-07 15:27:51
Какие несколько сотен ? Не более ста человеков. Наблюдал в фоновом режиме за этой клоунадой. По пути на пл. Кирова двух революционно настроенных старушек потеряли. Такой уверенной поступью продвигались к светлому будущему, что отряд даже не заметил потери бойца. Унылое зрелище. Проект "КПРФ" окончательно слился.
Dima
2018-11-07 15:05:36
Какого черта вы сдали Приморье? Такие же - только переобутые.
NIK
2018-11-07 15:02:23
Прошлись , прогулялись , пообщались сотня коммунистов . А дальше то что ? Снова в спячку улеглись .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.11.2018, 18:50
ВИДЕО, ФОТО: В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв
04.11.2018, 20:51
Младенец погиб в ДТП в Карелии
04.11.2018, 10:00
ВИДЕО: Появились новые кадры взрыва в поселке Карелии
03.11.2018, 19:50
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в Шуе
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии
05.11.2018, 11:37
В Петрозаводске из-за угрозы обрушения крыши закрывают новый детский сад

Аналитика

Сегодня 16:39
Капитал
 Карелия как сувенирный пряник
Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?
Китай и "новости из будущего" 2
06.11.2018 11:37
Официальная память стоит миллионы 13
02.11.2018 10:14
"Это административный и судебный произвол" 14
01.11.2018 15:26
Финляндия отказала в визе независимому эксперту ООН из Карелии 7
01.11.2018 10:28
Вся аналитика

Чтиво

02.11.2018 12:04
Личное мнение
Жертвы неполного рабочего дня 3
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
Подарок для спасения жизни
30.10.2018 11:33
архив чтиво

Медиа

"Ночь искусств" в Петрозаводске 2018
06.11.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Готовы ли вы сортировать мусор?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»