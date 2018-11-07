В Петрозаводске коммунисты отметили годовщину революции

Несколько сотен человек собралось в центре Петрозаводска на митинг в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Несмотря на ненастную погоду, карельские коммунисты и обычные жители города с транспарантами прошлись колонной от памятника Ленину до площади Кирова, где был организован митинг.

"Революция была и остается очень важным этапом и событием в истории. Сегодня еще более значимым выглядят завоевания наших предшественников. Великий Октябрь положил конец неравенству по имущественному, сословному или расовому признаку, обеспечил гражданам советской страны базовые права на труд, отдых, образование, здравоохранение, материнство и детство. Октябрь - это победа и над фашизмом, ликвидация мировой колониальной системы, десятилетие подлинного мира и безопасности на планете", - сказал секретарь по идеологии ЛКСМ РФ в Карелии Никита Ковынев.

"Имя Великого Октября, его героическая история будут и дальше служить маяком для трудящихся всей Земли на пути к социализму. Этот опыт так нужен нам сегодня, когда олигархия захватила богатства нашей родины, лишила нас доступной медицины и образования, душит налогами и поборами, отбирает пенсии, загоняет нашу страну в исторический тупик", - добавил он.

Первый секретарь Петрозаводского городского отделения КПРФ Сергей Андруневич сказал, что после окончания гражданской войны и до 1941 года страна сделала рывок. С нуля были построены заводы, фабрики, начали производиться отечественные самолеты и автомобили. А сейчас, по его словам, Россия приблизилась к уровню африканских стран, а налоговая нагрузка на жителей ежегодно возрастает.

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов рассказал, что современная российская власть сделала все возможное, чтобы 7 ноября стали забывать.

"Придумали День народного единства. Единение с кем? С олигархами и капиталистами, которые эксплуатируют население? Кончено, ни о каком единении и речи быть не может. Власть сделала 7 ноября обычным рабочим днем, - сказал лидер КПРФ в Карелии. - Несмотря на это, люди продолжают приходить на демонстрации, потому что это праздник, который заставляет их осмысливать происходящее в стране".

"С нами люди, которые неравнодушны, активны, готовые сопротивляться антинародной власти", - сказал Евгений Ульянов.