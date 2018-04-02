Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:39, 02 Апреля 2018

ФОТО: Как в Петрозаводске учились тушить пожар в 25-этажном доме

По теме

В торговом центре Петрозаводска можно будет получить бесплатные консультации врачей
02.04.18 17:40
Почта России устанавливает "шок-цену" на стиральный порошок и чай
02.04.18 16:18
В Карелии выбрали "Студентов года"
02.04.18 16:10
Все новости
Загрузка...

В 25-этажном доме на улице Энтузиастов в Петрозаводске в понедельник состоялись плановые тренировочные пожарно-тактические учения, сообщает ГУ МЧС по Карелии.

"В ходе учений, которые начались в 12 часов дня, были отработаны действия по спасению людей и тушению пожара, возникшего на верхних этажах здания", - сказано в сообщении ведомства.

По легенде учений в квартире на 10-м этаже начался сильный пожар. Произошло распространение огня по всей площади квартиры, спустя некоторое время пламя охватило фасад здания. Загорелись окна и балконы соседних квартир. Пути эвакуации оказались сильно задымлены.

"Жильцы квартиры, в которой возник условный пожар, сообщили о пожаре по телефону "01", после чего диспетчер ЕСС-01 города Петрозаводска направил к месту вызова силы и средства пожарно-спасательного гарнизона согласно "Расписания выезда" по рангу пожара №1, - отмечают в МЧС. – По прибытии на место пожара дежурными пожарно-спасательными подразделениями была организована разведка по периметру здания и внутри его, в ходе которой было определено решающее направление боевых действий. По результатам разведки руководитель тушения пожара повысил ранг пожара и затребовал привлечения дополнительных сил и средств".

Проведение спасательных работ внутри здания было организовано по лестничным клеткам с использованием спасательных устройств. "Всего в ходе учений было эвакуировано два человека. Одновременно с этим пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания", - говорится в сообщении ведомства.

К учениям были привлечены все подразделения Петрозаводского гарнизона пожарной охраны, всего 37 человек и 11 единиц техники.

Ликвидация условного пожара завершилась через 50 минут после поступления сигнала.

"Подобные учения на сегодняшний день очень актуальны, так как в городе активно развивается строительство зданий повышенной этажности, – отмечет Сергей Немчинов, заместитель начальника ГУ МЧС по Карелии. - Учения в таких зданиях осложнены тем, что проведение поисково-спасательных работ и работ по тушению условного пожара проводятся в местах, где работа высотной техники может быть ограничена из-за погодных условий. Так, тушение пожара осуществлялось из окон, лоджий и балконов квартир вышерасположенных этажей. Подводя итоги тренировки, можно констатировать, что пожарно-спасательные подразделения справились с поставленными задачами в полном объеме".

Фото: ГУ МЧС по РК

По теме

В торговом центре Петрозаводска можно будет получить бесплатные консультации врачей
02.04.18 17:40
Почта России устанавливает "шок-цену" на стиральный порошок и чай
02.04.18 16:18
В Карелии выбрали "Студентов года"
02.04.18 16:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
Сегодня 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 8
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»