ФОТО: Как в Петрозаводске учились тушить пожар в 25-этажном доме

В 25-этажном доме на улице Энтузиастов в Петрозаводске в понедельник состоялись плановые тренировочные пожарно-тактические учения, сообщает ГУ МЧС по Карелии.

"В ходе учений, которые начались в 12 часов дня, были отработаны действия по спасению людей и тушению пожара, возникшего на верхних этажах здания", - сказано в сообщении ведомства.

По легенде учений в квартире на 10-м этаже начался сильный пожар. Произошло распространение огня по всей площади квартиры, спустя некоторое время пламя охватило фасад здания. Загорелись окна и балконы соседних квартир. Пути эвакуации оказались сильно задымлены.

"Жильцы квартиры, в которой возник условный пожар, сообщили о пожаре по телефону "01", после чего диспетчер ЕСС-01 города Петрозаводска направил к месту вызова силы и средства пожарно-спасательного гарнизона согласно "Расписания выезда" по рангу пожара №1, - отмечают в МЧС. – По прибытии на место пожара дежурными пожарно-спасательными подразделениями была организована разведка по периметру здания и внутри его, в ходе которой было определено решающее направление боевых действий. По результатам разведки руководитель тушения пожара повысил ранг пожара и затребовал привлечения дополнительных сил и средств".

Проведение спасательных работ внутри здания было организовано по лестничным клеткам с использованием спасательных устройств. "Всего в ходе учений было эвакуировано два человека. Одновременно с этим пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания", - говорится в сообщении ведомства.

К учениям были привлечены все подразделения Петрозаводского гарнизона пожарной охраны, всего 37 человек и 11 единиц техники.

Ликвидация условного пожара завершилась через 50 минут после поступления сигнала.

"Подобные учения на сегодняшний день очень актуальны, так как в городе активно развивается строительство зданий повышенной этажности, – отмечет Сергей Немчинов, заместитель начальника ГУ МЧС по Карелии. - Учения в таких зданиях осложнены тем, что проведение поисково-спасательных работ и работ по тушению условного пожара проводятся в местах, где работа высотной техники может быть ограничена из-за погодных условий. Так, тушение пожара осуществлялось из окон, лоджий и балконов квартир вышерасположенных этажей. Подводя итоги тренировки, можно констатировать, что пожарно-спасательные подразделения справились с поставленными задачами в полном объеме".

Фото: ГУ МЧС по РК