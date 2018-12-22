ФОТО: Как в Сортавале встречали первую "Ласточку" из Санкт-Петербурга

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"Ласточка" премиум-класса соединила Санкт-Петербург и города на западе Карелии.
Сегодня рано утром из Санкт-Петербурга в Сортавалу отправился комфортабельный скоростной электропоезд «Ласточка», который будет ходить ежедневно, а по выходным дням — до поселка Маткаселькя, где находится горный парк "Рускеала". Время в пути — всего пять часов, сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.
Все фото со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова.
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