ФОТО: Как в Сортавале встречали первую "Ласточку" из Санкт-Петербурга

"Ласточка" премиум-класса соединила Санкт-Петербург и города на западе Карелии.

Сегодня рано утром из Санкт-Петербурга в Сортавалу отправился комфортабельный скоростной электропоезд «Ласточка», который будет ходить ежедневно, а по выходным дням — до поселка Маткаселькя, где находится горный парк "Рускеала". Время в пути — всего пять часов, сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

Все фото со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова.