ФОТО: Кемь засыпало тополиным пухом – жители опасаются пожаров

В Карелии жители Кеми пожаловались на тополиный пух, который засыпал весь город.

В паблике "Общественный контроль. Кемь" жительница дома №59 по улице Ленина в Кеми сообщила о том, что "пух от тополей засыпал все".

"Создаётся угроза для жизни людей, - написала кемлянка, - необходимо принять меры по безопасности жителей. Пух от тополей засыпал всё. Не дай бог окурок или горящая спичка. Стоят газовые баллоны".

Женщина напомнила, что в ближайшее время дождей не ожидается.