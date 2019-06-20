ФОТО: Коммунисты пикетировали "Кареллеспром", директору которого выплатили 26 млн рублей премии

Карельские коммунисты провели 20 июня одиночные пикеты у административного здания на проспекте Маркса в Петрозаводске, где располагается офис лесопромышленного холдинга "Кареллеспром".

Активисты КПРФ вышли к зданию с плакатами "26 миллионов премии. Не стесняйся, бери больше!" и "Артур, Паша, Вова, "Кареллеспром" - не ваша корова!"

Как пояснил "Столице на Онего" один из участников акции, первый секретарь петрозаводского горкома КПРФ Сергей Андруневич, коммунисты возмущены решением собрания акционеров "Кареллеспрома", которые выделили 26 миллионов рублей премии генеральному директору компании Павлу Дегтярёву.

"В республике нет денег на поддержку "детей войны", которые восстанавливали Карелию из руин и помогали фронту, а тут нашлись 26 миллионов одному человеку!" - заявил Андруневич.

Отметим, что контрольный пакет акций "Кареллеспрома" принадлежит республиканским властям.

Как только коммунисты развернули плакаты, из административного здания вышел представитель охранной фирмы "Бизон" и попросил не устраивать акции перед парадным входом. Однако после того, как участники акции объяснили, что они пользуются своим законным правом на одиночные пикеты и находятся на общественной территории, охранник был вынужден удалиться.

Немного погодя к пикетчикам подъехала полиция. Правоохранители записали содержание лозунгов и имена участников акции, но самому пикету не препятствовали. Охранник наблюдал за всем со стороны.

Напомним, 30 мая состоялось общее собрание акционеров лесопромышленного холдинга "Кареллеспром", на котором было принято решение о выделении гендиректору Павлу Дегтяреву премии в размере 10% от чистой прибыли предприятия по итогам работы за прошлый год. Премия составила 26 миллионов рублей. В руководстве холдинга завили о законности принятого решения и объяснили размер премии высокой эффективностью работы нового гендиректора (Дегтярев возглавляет "Кареллеспром" с 2017 года). Ранее такие премии никому из руководителей холдинга, контрольным пакетом акций которого владеет государство, а именно – правительство Карелии, не выплачивались.

Депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов обратился в органы прокуратуры с требованием дать правовую оценку решению собрания акционеров. Кроме этого, депутат написал письмо главе республики Артуру Парфенчикову с требованием "вмешаться в ситуацию и содействовать отмене этого аморального решения".