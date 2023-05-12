Суд оштрафовал «Кареллеспром» на 4,5 млн рублей за незаконную рубку деревьев

Суд в Пудожском районе Карелии взыскал с компании «Кареллеспром» ущерб, нанесенный незаконной рубкой деревьев, сообщили в пресс-службе судов республики.

Прокурор Пудожского района выступил в интересах регионального министерства природных ресурсов и экологии и обратился в суд с иском к АО «ЛХК »Кареллеспром».



В надзорном органе сочли, что в июне 2022 года при выборочной рубке на пасеках в Янгозерском лесничестве ответчик вырубил несколько елей общим объемом древесины более 141 кубометра. «Кареллеспром» как арендатор лесного участка несет ответственность за эти работы и должен контролировать подрядчиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.



Прокурор просил взыскать с АО «ЛХК «Кареллеспром» ущерб в размере 4 450 437 рублей. В суд вызывали и представителей подрядчика. Оба ответчика свою вину не признали.



Ранее по факту незаконной рубки деревьев было возбуждено уголовное дело. Следствие зафиксировало нарушения на спорном участке лесосеки.



Суд пришел к выводу, что вина АО ЛХК «Кареллеспром» в бездействии, то есть, в отсутствии должного контроля за исполнением договора со стороны подрядчика. Подрядчика также признали виновным.



Иск прокурора Пудожского района суд удовлетворил, отметив солидарную ответственность арендатора и подрядчика. Ущерб будет взыскан.



Решение не вступило в законную силу.