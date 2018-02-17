ФОТО и ВИДЕО: Маршрутка и самосвал столкнулись в Петрозаводске

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ДТП с участием маршрутного автобуса "ПАЗ" и самосвала Volovo произошло утром в субботу на Карельском проспекте у дома №2а.
Как сообщает "ДТП Петрозаводска", маршрутный автобус ехал по Карельскому проспекту в сторону Лыжной. Самосвал - в противоположном направлении.
По одной из версий, автобус занесло и развернуло вправо поперек проезжей части. После этого произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении самосвалом Volovo.
Для ликвидации ДТП привлекались 11 человек и 3 единицы техники.
Как уточнили "Столице на Онего" в экстренных службах, в аварии никто не пострадал. Маршрутка ехала без пассажиров.
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