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Новости. Происшествия
10:18, 17 Февраля 2018

ФОТО и ВИДЕО: Маршрутка и самосвал столкнулись в Петрозаводске

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ДТП с участием маршрутного автобуса "ПАЗ" и самосвала Volovo произошло утром в субботу на Карельском проспекте у дома №2а.

Как сообщает "ДТП Петрозаводска", маршрутный автобус ехал по Карельскому проспекту в сторону Лыжной. Самосвал - в противоположном направлении.

По одной из версий, автобус занесло и развернуло вправо поперек проезжей части. После этого произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении самосвалом Volovo.

Для ликвидации ДТП привлекались 11 человек и 3 единицы  техники.

Как уточнили "Столице на Онего" в экстренных службах, в аварии никто не пострадал. Маршрутка ехала без пассажиров.

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