ФОТО: Мастер йоги весом более центнера

Молодая американка не смогла похудеть, но удивила мир.

Дана Фальцетти из штата Пенсильвания (США) весит более 100 килограммов, однако лишний вес не помешал девушке стать преподавателем йоги, рассказывает Cosmopolitan. Девушка хотела похудеть, но за пару лет регулярных упражнений ей это не удалось. Теперь за ее Instagram следят более 311 тысяч поклонников бодипозитива.

"Если бы, когда я росла, я видела моделей с целлюлитом, растяжками, изгибами, естественного вида кожу и тело, может, мне не нужно было бы потратить целых 22 года, чтобы полюбить то, что я имею", - рассказала 23-летняя Дана фолловерам.

По словам Даны, первое занятие йогой ей абсолютно не понравилось, но сейчас она может выполнять самые сложные асаны. "Когда-то я впервые вошла в зал и поняла, что я самая полная из всех, да еще и новичок. Я не могла устоять в позе "собака мордой вниз" даже пять секунд. У меня горели плечи и болели ноги. В то же время другие становились в стойку на голове, будто это совсем не сложно", - поделилась девушка.

Сейчас Дана путешествует по миру, проводит мастер-классы и делится онлайн-уроками. "Многие думают, что им нужно быть худыми, гибкими или сильными, чтобы заниматься йогой. Пожалуйста, услышьте меня: йога - это для каждого", - заявляет Фальцетти.