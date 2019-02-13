ФОТО: Мастера приступили к созданию скульптур на набережной Петрозаводска

В XVIII Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур принимают участие по 10 команд в каждой из трех номинаций: "ледовая скульптура", "большой снежный куб" и "малый снежный куб".

Свои работы на Онежской набережной представят творцы из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Суоярви, Лахденпохьи, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Королева, Кандалакши, Екатеринбурга, Пермского края, Вологодской области, Финляндии и Белоруссии.

Смотрим фото, как мастера приступили к работе на набережной Онежского озера.