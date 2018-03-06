ФОТО: Молодой муж Надежды Бабкиной теперь выглядит как ее ровесник

Публика считает, что молодой муж народной артистки резко постарел.

Надежда Бабкина замужем за мужчиной, который моложе ее на три десятка лет. 67-летняя певица так и не сочеталась законным браком с Евгением Гором — но это крепкий и счастливый союз.

Причем Бабкина уже дважды отказывалась выходить замуж (пара вместе уже 14 лет), так как уверена, что штамп в паспорте способен убить теплоту и романтику в отношениях. Если в первые годы их отношений публика шушукалась о том, что Евгений — молодой альфонс, который преследует корыстные цели в паре с Надеждой, то теперь такие разговоры утихли, пишет uznayvse.

Зато начались другие: теперь поклонники Бабкиной считают, что ее партнер стал намного хуже выглядеть, и теперь больше похож на ровесника Надежды, чем на цветущего молодого мужчину.

На праздновании дня рождения модельера Вячеслава Зайцева Бабкина появилась вместе с мужем — и многие сочли, что Евгений Гор сильно постарел.