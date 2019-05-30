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Новости. Общество
10:55, 30 Мая 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: На берегу Онежского озера в Петрозаводске разлились нефтепродукты

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Очевидцы сняли пятна нефтепродуктов на берегу Онежского озера в районе улицы Московской.

"После вчерашнего ливня вокруг отстойника ливневой канализации на улице Московской песок пропитался чёрным, и стоит запах мазута или чего-то подобного. По следам видно, что отстойник переполнился, грязная вода разлилась вокруг и потекла в озеро, чётко видны границы чёрного потока и рядом чистый песок", - написал читатель "Столицы на Онего".

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Комментарии

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User
2019-05-30 11:40:35
Никогда такого не было и вот опять. Безопасный город, чо!
zanoza
2019-05-30 11:19:44
С этим отстойником ливневой канализации проблемы начались ещё во время таянья снега и администрация города заверяла, что силами "Службы единого заказчика" эта проблема устранена. Что теперь скажет наша бесполезная городская администрация?
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