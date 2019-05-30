ФОТО: На берегу Онежского озера в Петрозаводске разлились нефтепродукты

Очевидцы сняли пятна нефтепродуктов на берегу Онежского озера в районе улицы Московской.

"После вчерашнего ливня вокруг отстойника ливневой канализации на улице Московской песок пропитался чёрным, и стоит запах мазута или чего-то подобного. По следам видно, что отстойник переполнился, грязная вода разлилась вокруг и потекла в озеро, чётко видны границы чёрного потока и рядом чистый песок", - написал читатель "Столицы на Онего".