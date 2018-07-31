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Новости. Общество
09:23, 31 Июля 2018

ФОТО: На Древлянке выкинули бетонные блоки, установленные властями против незаконной торговли

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Власти Петрозаводска на бульваре Интернационалистов оградили бетонными блоками от проезда автомобилей заново благоустроенную территорию, где ранее располагался несанкционированный рынок.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как на бульваре Интернационалистов неизвестные сдвинули бетонные блоки, ранее установленные администрацией для предотвращения движения транспортных средств вдоль пешеходной дорожки.

"Блоки лежат кучей в стороне, проезд для автомобилей особожден", - написал в комментарии автор фото.

Как в минувший понедельник, 30 июля, сообщили в мэрии, работу по установке бетонных блоков выполнили сотрудники ООО "КарелСтройУправление" в качестве оказания городу спонсорской помощи.

Напомним, основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки около дома №25 по Лососинскому шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, завершен на минувшей неделе. Ранее там рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-31 11:17:34
Мэрия считала, что десяток торговцев не найдут вскладчину пару тысяч рублей на манипулятор? Наивные!!!
redblack
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Третья часть Марлезонского балета
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