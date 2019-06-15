ФОТО: На въезде в Кондопогу появилась табличка-предупреждение для водителей

Неизвестные авторы повесили табличку на въезде в Кондопогу, текст которой сообщает о трудностях на местных дорогах.

Табличка прибита к столбу, на котором расположен указатель, оповещающий водителей о въезде в Кондопогу.

"Внимание! В городе мало асфальта", - написано краской на самодельной табличке.

Фото размещено в паблике "Подслушано в Кондопоге".