ФОТО: На въезде в Кондопогу появилась табличка-предупреждение для водителей

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Неизвестные авторы повесили табличку на въезде в Кондопогу, текст которой сообщает о трудностях на местных дорогах.
Табличка прибита к столбу, на котором расположен указатель, оповещающий водителей о въезде в Кондопогу.
"Внимание! В городе мало асфальта", - написано краской на самодельной табличке.
Фото размещено в паблике "Подслушано в Кондопоге".
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