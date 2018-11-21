ФОТО: На встречу с жителями поселка Суоеки глава Карелии пришел в кофте камуфляжной раскраски

После скандала с перепиской в социальной сети "ВКонтакте" Артур Парфенчиков приехал на встречу с жителями поселка Суоеки Суоярвского района.

Ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

Скандальная история попала в соцсети и в федеральные СМИ. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков отменил все рабочие мероприятия в Москве и срочно выехал в Карелию, чтобы в среду встретиться с жительницей поселка Суоеки Анной Власовой и провести совещание по детским садам.

На встрече присутствовали почти все жители села. Сам глава Карелии Артур Парфенчиков приехал в поселок разбираться в ситуации в кофте камуфляжной раскраски.



7x7-journal.ru / Сергей Маркелов

На собрании также присутствовали глава Суоярвского района, бывший местный прокурор Олег Болгов и министр образования Карелии Александр Морозов.

Глава Карелии на встрече с жителями в местном клубе обсудил возможные решения проблемы с детским садом, предложив создать семейную группу, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "ВКонтакте".