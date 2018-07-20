ФОТО: Набережная, которую отремонтировали ко дню города, опять вся в ямах

Несмотря на то, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник высоко оценила сделанный на набережной ремонт, он не прошел проверку на прочность.

Жители Петрозаводска сфотографировали провалы в асфальте, которые образовались на набережной всего через месяц после ремонта. Эти фото появились накануне в популярном паблике "Живой Петрозаводск".

"Природа берет свое", - прокомментировал фото автор.

Напомним, что власти Петрозаводска нашли спонсоров, которые профинансировали ремонт набережной в июне этого года, перед днем города. Восстановлением асфальтового покрытия на отрезке, ведущем к устью реки Лососинки, занимались сотрудники компании "ПСК Строитель".

Глава города Ирина Мирошник положительно оценила их работу.