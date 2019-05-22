ФОТО: Начался ремонт автодороги "Петрозаводск-Суоярви" почти за 470 млн рублей

Участок ремонта автомобильной дороги, выборочно участками, полностью находится в Суоярвском районе, сообщили в Минтрансе Карелии.

На ремонт участка автомобильной дороги "Петрозаводск-Суоярви" в 2019 году заложено 468,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.



Сайт правительства Карелии

Участок ремонта автомобильной дороги км 92+600 – км 131+360 (выборочно участками), который планируется отремонтировать в 2019 году, полностью находится в Суоярвском районе.



Сайт правительства Карелии

В основные виды работ планируемого ремонта входят восстановление дорожной одежды, ремонт водопропускных труб, замена пучинистых участков, восстановление элементов обустройства автомобильной дороги, а именно восстановление дорожной разметки, замена дорожных знаков, барьерного ограждения, восстановление заездных карманов на остановочных площадках.



Сайт правительства Карелии