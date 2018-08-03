ФОТО: Найдена самая сексуальная госслужащая

Девушка работает на железной дороге.

Чан Чи Вэй, также известная по имени Натали, стала интернет-сенсацией после того, как восхищенные клиенты нашли ее в "Инстаграме". Дело в том, что 20-летняя девушка работает железнодорожником на Тайване, и теперь ее называют самой сексуальной госслужащей, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Star.

В рабочее время Натали надевает изящную форму, но зато в выходные она дает волю своему воображению, предпочитая более сексуальные наряды.

Благодаря такой любви к откровенным снимкам на девушку подписались около 37 тысяч пользователей со всего мира. Но не стоит раскатывать губу: у Натали есть молодой человек.

Впрочем, это не мешает пассажирам пытаться добиться ее сердца: "Однажды, когда я спросила пассажира, сколько билетов он хочет приобрести, он ответил: "Два, включая один для вас".

Пока девушку только радует такое внимание со стороны мужчин. Чего не скажешь о ее парне...