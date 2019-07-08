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Новости. Общество
10:02, 08 Июля 2019

ФОТО: Несанкционированная торговля процветает в Петрозаводске

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Торговцы с лотками вернулись на бульвар Интернационалистов.

Летом 2018 года около дома №25 по Лососинскому шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, была благоустроена территория вдоль пешеходной дорожки: рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

После озеленения территории торговцы долгое время не могли вернуться на свои излюбленные места. В этом году несанкционированная торговля вновь возобновилась. Часть продавцов установила лотки у помойки. Большинство перенесли торговлю на бульвар Интернационалистов, добавив к 17 торговым точкам еще несколько палаток и зонтиков с лотками.

Ранее администрация Петрозаводска сообщала о демонтаже трех ларьков на бульваре Интернационалистов, который должны были провести собственники объектов до 5 июля. Но на сегодняшний день все торговые точки работают.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-08 10:31:27
Если есть такая торговля и её рост, значит "разрешение" на её ведение куплено! А все предпринимаемые полумеры администрацией города к ликвидации такой торговли не приведут!
Dima
2019-07-08 10:20:48
Да ладно, жалко что ли? У вас сколько частных автобусов работает в городе, никто не выдает билеты на проезд, соответственно налоги не платят и ничего. Пусть бабушки укропом торгуют.
zanoza
2019-07-08 10:28:32
Dima, так не бабушки с укропом эту торговлю ведут, а "бизнесмены" которые застряли в 90-х! :)
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