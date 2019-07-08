ФОТО: Несанкционированная торговля процветает в Петрозаводске

Торговцы с лотками вернулись на бульвар Интернационалистов.

Летом 2018 года около дома №25 по Лососинскому шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, была благоустроена территория вдоль пешеходной дорожки: рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

После озеленения территории торговцы долгое время не могли вернуться на свои излюбленные места. В этом году несанкционированная торговля вновь возобновилась. Часть продавцов установила лотки у помойки. Большинство перенесли торговлю на бульвар Интернационалистов, добавив к 17 торговым точкам еще несколько палаток и зонтиков с лотками.

Ранее администрация Петрозаводска сообщала о демонтаже трех ларьков на бульваре Интернационалистов, который должны были провести собственники объектов до 5 июля. Но на сегодняшний день все торговые точки работают.