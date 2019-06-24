ФОТО: На бульваре Интернационалистов ларьков станет меньше

На "улице магазинов", где на расстоянии длиной в 600-800 метров работает 17 торговых точек, власти решили демонтировать три ларька, сообщается в администарции Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов: три павильона, расположенных в районе здания №17 по бульвару Интернационалистов, киоск, расположенный в районе здания №17 по бульвару Интернационалистов, гараж, расположенный в районе дома №3 по ул. Кондопожской, павильон, расположенный в районе здания №10 по ул. Правды, киоск, расположенный в районе здания №26 по пр. Александра Невского, киоск, расположенный в районе здания №23 по ул. Березовая аллея, своими силами и средствами до 5 июля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.