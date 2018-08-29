ФОТО: Николай Басков сильно похудел

Певец Николай Басков обеспокоил фанатов чрезмерной худобой.

41-летний Николай Басков стремительно худеет. Недавнее фото певца из телестудии не на шутку взволновало поклонников, по мнению которых, артист выглядит изможденным, отмечает портал Lady.

Фанаты призвали Николая "прекратить худеть" и побеспокоиться о своем здоровье.

"Коля, ешь что-нибудь, а то сдохнешь", "На фото, как маленький ребенок. Скоро дистрофия", "Стройность Николая уже переходит в худобу", "Одни косточки остались", "Коля, прекращай над собой издеваться и начни есть наконец!", "Хватит худеть, Коленька, а то не дай бог что", — написали они в Сети.

Однако нашлись и те, кто поддержал Баскова в стремлении быть стройнее: "Отлично он выглядит, если еще и чувствует себя хорошо и ему комфортно в новом образе, тогда все шикардос!", "Завидуйте молча, Коля прекрасен", "Молодец какой, сила воли".