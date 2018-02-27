ФОТО: Новый шпагат от Волочковой – теперь на коне

После долгого перерыва Анастасия Волочкова вновь демонстрирует подписчикам в Instagram свою коронную растяжку.

Сначала артистка показала шпагат на борту яхты во время однодневного путешествия в Дубай, рассказывает Cosmopolitan. "Не пытайтесь повторить этот трюк!" - предупредила блондинка поклонников.

Вернувшись в Россию, Анастасия вместе с дочерью Ариадной и новым возлюбленным Михаилом Логиновым отправилась в конный клуб, где они прокатились на лошадях. Волочкова не удержалась и верхом на коне исполнила коронный шпагат. "И все же самая привычная и удобная посадка на коне. В любом шпагате важна стройность линий и вытянутые ножки", - написала звезда.

Напомним, нового бойфренда Анастасия представила поклонникам в начале января. Сначала артистка публиковала фотографии с роскошными букетами и признавалась, что снова счастлива в любви. Вскоре Волочкова показала снимок с возлюбленным. Известно, что Михаилу 40 лет, он программист из Иркутска, был дважды женат, у него есть взрослый сын. Сплетники считают, что мужчина встречается с Волочковой из-за выгоды, но сама звезда не перестает уверять, что очень счастлива.