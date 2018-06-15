ФОТО: Очередной расселенный дом сгорел в Петрозаводске

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На Зареке сгорел расселенный дом, сообщили в МЧС Карелии.
В минувший четверг, 14 июня, в 21.05 на улице Пробной загорелся дом №20. Дом был расселен.
На пожаре никто не пострадал. В результате возгорания дом уничтожен полностью.
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