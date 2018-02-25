ФОТО: Одиночные пикеты в память о Немцове прошли в Петрозаводске

В столице Карелии в воскресенье прошла серия одиночных пикетов в память политике Борисе Немцове, которого три года назад убили в Москве.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", пикеты прошли в Петрозаводске на пр. Ленина. Немногочисленные участники, менее десяти человек, акции держали в руках портреты Бориса Немцова.

Полицейские никого не задерживали, лишь переписали данные актививистов.

Борис Немцов был застрелен в Москве поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, по которому шёл со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой. Как установили эксперты, в спину политика из пистолета было выпущено шесть пуль, четыре из которых достигли цели. Убийцы политики отбывают срок в колонии.