ФОТО: Огромная грудь в коротком топе

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Новые снимки "русской Кардашьян".
Живущая в США модель российского происхождения уроженка Калининграда Анастасия Квитко вновь порадовала своих поклонников новейшим фото, рассказывает Ren.TV.
На самой последней фотографии, которую девушка выложила в своем Инстаграме, красавица предстала в коротеньком белоснежном топе с открытыми плечами. И не стала надевать бюстгальтер. Чуть ранее девушка снялась на фоне моря и ржавой железной конструкции – так же, с оголенными плечами и без белья.
Фотографии звезды в Instagram, как обычно, тут же стали объектом комментирования фанатов модели с "выдающимися" формами.
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