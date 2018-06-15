ФОТО: Огромная грудь в коротком топе

Новые снимки "русской Кардашьян".

Живущая в США модель российского происхождения уроженка Калининграда Анастасия Квитко вновь порадовала своих поклонников новейшим фото, рассказывает Ren.TV.

На самой последней фотографии, которую девушка выложила в своем Инстаграме, красавица предстала в коротеньком белоснежном топе с открытыми плечами. И не стала надевать бюстгальтер. Чуть ранее девушка снялась на фоне моря и ржавой железной конструкции – так же, с оголенными плечами и без белья.

Фотографии звезды в Instagram, как обычно, тут же стали объектом комментирования фанатов модели с "выдающимися" формами.

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 13 Июн 2018 в 1:16 PDT

Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 14 Июн 2018 в 6:11 PDT