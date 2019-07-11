Подписаться
Новости. Общество
19:40, 11 Июля 2019
фото: instagram.com/buzova86

ФОТО: Ольгу Бузову атаковали насекомые

Загрузка...

Ольга Бузова стала участницей популярного экстремального шоу.

Певица бросила вызов своим самым большим страхам.

Ольга Бузова приехала на съемки нового сезона шоу "Форт Боярд". Телеведущая поделилась впечатлениями о первых днях проекта. Ольга была вынуждена пройти испытание насекомыми – жуками и тараканами. По словам ведущей, ей впервые в жизни так страшно, пишет Cosmopolitan. 

"С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда… Было сложно", – рассказала Ольга.

Звезда призналась, что ее природное любопытство уступает собственной пугливости. Певица заявила, что собирается дойти до финала и ей очень важно не подвести своих коллег по команде.

"Я жутко любопытная, но такая трусиха. Я считала, что самое ужасное в моей жизни уже было. Не знаю, что меня ждет дальше. Больше всего боюсь, что подведу команду", – отметила в Instagram Ольга.

Певица опубликовала фотографию со съемок. На ней Ольга заперта с насекомыми в стеклянном кубе. По лицу инста-дивы видно, что ей очень неприятно "в компании" тараканов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-07-11 20:46:54
Тараканы - животные достопочтенные, они динозавров пережили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
05.07.2019, 15:46
Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене

Аналитика

Сегодня 14:27
Политкухня
Не интригует и не торгуется 3
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства. 
Жители карельской деревни отказываются умирать 4
Сегодня 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 7
05.07.2019 09:15
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2019 13:51
Без политики
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»