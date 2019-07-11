ФОТО: Ольгу Бузову атаковали насекомые

Ольга Бузова стала участницей популярного экстремального шоу.

Певица бросила вызов своим самым большим страхам.

Ольга Бузова приехала на съемки нового сезона шоу "Форт Боярд". Телеведущая поделилась впечатлениями о первых днях проекта. Ольга была вынуждена пройти испытание насекомыми – жуками и тараканами. По словам ведущей, ей впервые в жизни так страшно, пишет Cosmopolitan.



"С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда… Было сложно", – рассказала Ольга.

Звезда призналась, что ее природное любопытство уступает собственной пугливости. Певица заявила, что собирается дойти до финала и ей очень важно не подвести своих коллег по команде.



"Я жутко любопытная, но такая трусиха. Я считала, что самое ужасное в моей жизни уже было. Не знаю, что меня ждет дальше. Больше всего боюсь, что подведу команду", – отметила в Instagram Ольга.

Певица опубликовала фотографию со съемок. На ней Ольга заперта с насекомыми в стеклянном кубе. По лицу инста-дивы видно, что ей очень неприятно "в компании" тараканов.