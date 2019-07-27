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Новости. Общество
10:03, 27 Июля 2019

ФОТО: Озеро Кончезеро в районе деревни Шуйская Чупа покрылось жирной пленкой

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Жители Карелии считают, что на озере назревает большая экологическая катастрофа.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото с озера Кончезеро, где состояние воды оставляет желать лучшего. Поверхность водоема загрязнена. Оно покрылось жирной пленкой, в воде плавают белые комки непонятного происхождения.

"Возможно, на озере Кончезеро, деревня Шуйская Чупа, назревает большая экологическая проблема! Спасибо бизнесмену, который разводит красных рыбок для Москвы!!! Приезжал эколог, ждем ответа!" - комментируют фото местные жители.

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Комментарии

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Владимир Уваров
2019-07-27 10:33:27
Это от форелевого хозяйства!На всех озёрах где есть садки!
Гость
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