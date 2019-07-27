ФОТО: Озеро Кончезеро в районе деревни Шуйская Чупа покрылось жирной пленкой

Жители Карелии считают, что на озере назревает большая экологическая катастрофа.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото с озера Кончезеро, где состояние воды оставляет желать лучшего. Поверхность водоема загрязнена. Оно покрылось жирной пленкой, в воде плавают белые комки непонятного происхождения.

"Возможно, на озере Кончезеро, деревня Шуйская Чупа, назревает большая экологическая проблема! Спасибо бизнесмену, который разводит красных рыбок для Москвы!!! Приезжал эколог, ждем ответа!" - комментируют фото местные жители.