ФОТО: Озеро Кончезеро в районе деревни Шуйская Чупа покрылось жирной пленкой

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Жители Карелии считают, что на озере назревает большая экологическая катастрофа.
В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото с озера Кончезеро, где состояние воды оставляет желать лучшего. Поверхность водоема загрязнена. Оно покрылось жирной пленкой, в воде плавают белые комки непонятного происхождения.
"Возможно, на озере Кончезеро, деревня Шуйская Чупа, назревает большая экологическая проблема! Спасибо бизнесмену, который разводит красных рыбок для Москвы!!! Приезжал эколог, ждем ответа!" - комментируют фото местные жители.
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