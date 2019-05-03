ФОТО: Парфенчиков опубликовал свою детскую фотографию и рассказал, как стал поисковиком

Глава Карелии Артур Парфенчиков вспомнил детство и рассказал, какие книжки воспитали в нем поисковика.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях опубликовал старую школьную фотографию.

"На старой фотографии в числе участников игры "Зарница". Это было интереснейшее приключение! Возможно, потому, что книги, которыми мы зачитывались, были полны героики, благородства и романтики: "Тимур и его команда", "Два капитана", "Зеленый фургон", "Кортик", "Бронзовая птица", "Белый Клык" и другие. К сожалению, не помню, в каком точно году была сделана эта фотография. Может быть, кто-то из однокашников вспомнит и напишет. Из детства, наверное, интерес и трепетное отношение к поисковой работе – стараюсь по возможности хоть раз в год принимать участие в экспедициях поисковиков. Отрадно, что проект Союза поисковых отрядов Карелии получил грант в размере 647 тысяч рублей: http://gov.karelia.ru/…/26-04-2019-proekt-soyuza-poiskovyk…/.