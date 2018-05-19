ФОТО: Парфенчиков посадил три сосны в Беломорске

Глава Карелии Артур Парфенчиков присоединился к мероприятиям Всероссийского дня посадки леса.

Парфенчиков вместе с учениками школы №1 Беломорска высадил саженцы трех кедровых сосен. Деревья посажены на пришкольной территории.

Всего в Беломорске сегодня посадили 14 сосен и 100 кустов спиреи. В целом ко Дню посадки леса в районе высажено более пяти тысяч деревьев и кустарников, сообщают в правительстве Карелии.

Всероссийский день посадки леса проходит во всех районах Карелии. В числе участников акции - жители республики, в том числе руководители и сотрудники органов власти, лесоперерабатывающих предприятий, школьники, студенты, волонтеры.

Основные мероприятия дня посадки леса в этот раз проводились в Пряжинском лесничестве. Здесь высадили 16 тысяч саженцев сосны.

Карелия поддерживает экологическую акцию с 2011 года. В прошлом году в ней приняли участие более двух тысяч человек по всей республике, было высажено около 95 тысяч саженцев.

Единый Всероссийский день посадки леса проходит в стране по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Главная цель мероприятия — привлечение внимания общества к вопросам лесовосстановления и воспитание бережного отношения к лесу, сообщают в правительстве региона.