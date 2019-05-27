ФОТО: Парфенчиков убрал мусор за отдыхавшими на природе

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Глава Карелии Артур Прафенчиков собрал три пакета мусора, который оставили после себя люди, отдыхавшие на берегу озера.
"Во время прогулки по весеннему лесу поддержал замечательную традицию многих неравнодушных земляков - собрал три пакета мусора, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, - жаль, что в лесу и даже на берегу прекрасного карельского озера можно встретить следы чьих-то увеселительных посещений природы. Неприятно, если так относятся к природе радушной Карелии ее гости, но страшно, когда такое отношение к природе малой Родины допускают некоторые наши земляки. Ведь это так просто - после отдыха собрать свой мусор и оставить природу чистой и незагаженной".
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