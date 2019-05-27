ФОТО: Парфенчиков убрал мусор за отдыхавшими на природе

Глава Карелии Артур Прафенчиков собрал три пакета мусора, который оставили после себя люди, отдыхавшие на берегу озера.

"Во время прогулки по весеннему лесу поддержал замечательную традицию многих неравнодушных земляков - собрал три пакета мусора, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, - жаль, что в лесу и даже на берегу прекрасного карельского озера можно встретить следы чьих-то увеселительных посещений природы. Неприятно, если так относятся к природе радушной Карелии ее гости, но страшно, когда такое отношение к природе малой Родины допускают некоторые наши земляки. Ведь это так просто - после отдыха собрать свой мусор и оставить природу чистой и незагаженной".



фото паблика главы Карелии



фото паблика главы Карелии