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Новости. Общество
10:06, 27 Мая 2019

ФОТО: Парфенчиков убрал мусор за отдыхавшими на природе

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Глава Карелии Артур Прафенчиков собрал три пакета мусора, который оставили после себя люди, отдыхавшие на берегу озера.

"Во время прогулки по весеннему лесу поддержал замечательную традицию многих неравнодушных земляков - собрал три пакета мусора, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, - жаль, что в лесу и даже на берегу прекрасного карельского озера можно встретить следы чьих-то увеселительных посещений природы. Неприятно, если так относятся к природе радушной Карелии ее гости, но страшно, когда такое отношение к природе малой Родины допускают некоторые наши земляки. Ведь это так просто - после отдыха собрать свой мусор и оставить природу чистой и незагаженной".


фото паблика главы Карелии


фото паблика главы Карелии

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Комментарии

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однозначно
2019-05-27 12:50:46
Забавная эта Лана. Я будучи студентом гнушался работы дворника и грузчика. А работать все равно приходилось. Мне за это тоже респект ? Или этот артурчиков голубая кровь ? Первый сорт ? Не первый, как выяснили в Кремле и произвели пересортицу. Второй сорт, не более того.
Изя
2019-05-27 10:54:32
Наконец то нашёл себя в этой жизни . Хоть тут то как то реализуется :) :)
Lana
2019-05-27 12:22:52
Изя,

А в чем Вы себя нашли? К слову сказать Парфенчиков будучи студентом не гнушался работы дворника в С-Петербурге. За это ему Респект!
бюджет
2019-05-27 10:51:40
А прок от этого сбора какой ? Через 10 дней опять будет. Надо устранятся причины появления мусора.
Lana
2019-05-27 12:20:54
бюджет,

Совершенно верно! Надо на входе таких зон отдыха контейнеры ставить, площадки организовать и таблички на каждом углу поставить "Не мусорить!". Пока этого не будет, все так и будет продолжаться. К низкой общей культуре поведения добавляется плохая организация сбора мусора в зонах отдыха.
zanoza
2019-05-27 10:44:02
Похвально! Позор тем кто за собой оставляет мусор. Но таких видимо не переделать, свинство оно в крови!
Lana
2019-05-27 12:11:40
zanoza,

Респект!
Сама хожу в лес с пакетом, т.к. противно видеть сколько мусора оставляют горе-туристы-отдыхающие. Всю округу по Фонтанам и Кургану загадили!
кир
2019-05-27 10:34:15
Убрал и хорошо. Вы то не убираете и язвите, злыдни. :)
Беня
2019-05-27 10:24:02
Артур Олегович таки любит пофоткаться :)
А вот я, например - нет :)
Мизантроп
2019-05-27 10:41:03
Беня, Портфолио готовит для отчета Путину. Скоро же отвечать на вопрос, чем ты там, ..., занимаешься.
Местный
2019-05-27 10:17:18
Интересно , а кто его фотографирует во время его прогулок и " славных дел " ? Он по выходным мусор убирает , а пресс-служба такого " героя" снимает в свои выходные дни . Все пашут вместе с ним на износ .
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