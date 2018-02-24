ФОТО: Паркетник улетел в кювет на въезде в Сегежу

Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?