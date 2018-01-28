ФОТО: Пенсионеров бесплатно на пускают на собачьи гонки, а заплатить по 200 рублей им не по карману

Чтобы пройти на гонки на собачьих упряжках, нужно заплатить за вход 200 рублей – пенсионеры наблюдают за соревнованиями через забор.

Корреспондент "Столицы на Онего" продолжает следить за тем, как проходят в Петрозаводске гонки на собачьих упряжках. Сегодня последний день спортивного праздника, и выяснилось, что далеко не все желающие могут подойти близко и посмотреть на зрелищные заезды.

Вход на соревнования стоит 200 рублей и, например, пришедшие на гонки пенсионеры вынуждены наблюдать за происходящим издалека, потому что для них это значительная сумма.

"Музыку слышно. Мы и здесь потанцуем, - сказали пожилые люди нашему корреспонденту. – А лишних 400 рублей у нас нет".

Аренда места для торговли на гонках стоит 2 000 рублей за три дня. Об этом рассказали предприниматели, развернувшие здесь торговлю. На соревнованиях, кроме всяческих развлечений, продают товары местных производителей. Например, сямозерский сыр стоит 250 рублей за 300 грамм.

Напомним, Международные гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции в статусе этапа Кубка Мира по ездовому спорту проходят в эти дни в Петрозаводске. В этом году в соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, Финляндии и Швеции. Карелию в гонках представляют спортсмены из Беломорска, поселков Новая Вилга, Кудама и Сопоха.