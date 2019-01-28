ФОТО: Петрозаводчане поддержали акцию ГИБДД

Сотрудники ГИБДД провели в Петрозавосдке акцию на тему - я примерный пешеход.

Прохожие с удовольствием фотографировались с хештегом, чтобы своим примером призвать всех участников движения к дисциплинированности на дороге.

Жители столицы Карелии поддержали акцию Госавтоинспекции #я_примерный_пешеход.