Подписаться
Новости. Общество
10:25, 25 Июня 2019
фото: Столица на Онего

ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома

Загрузка...

Жильцы дома №15 по бульвару Интернационалистов на Древлянке обратились в прокуратуру Карелии и в администрацию Петрозаводска с просьбой закрыть кафе "Мангал".

В минувший понедельник, 24 июня, жильцы дома №15 по бульвару Интернационалистов начали сбор подписей под заявление в прокуратуру Карелии и администрацию Петрозаводска, в котором просят закрыть ночное кафе "Мангал", расположенное у них под окнами.


Столица на Онего

Жильцы дома возмущены, что посетители кафе шумят по ночам, справляют нужду у них под окнами, занимаются сексом…


Столица на Онего

"Решили собрать подписи, чтобы закрыли "Мангал", - рассказали активисты дома, - потому что ночами не спим. Посетители этого ночного клуба кричат по ночам в пьяном угаре, под окнами писают, какают, сексом занимаются - справляют все свои нужды - и сексуальные, и физические. Сюда же и скорая приезжает, и полиция – сирены работают. Окна открыть нельзя".


Столица на Онего

По словам возмущенных жильцов, они хотят, чтобы кафе, которое открыто с 13.00 до 6 утра, сменило часы работы, а лучше вовсе "закрыли его".

Заявление в надзорные органы жильцы планируют направить 12 июля, а пока продолжат сбор подписей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-06-25 11:13:57
Этот гадюшник давно закрыть надо , рассадник преступности и пьянства в ПТЗ ((((((((((((((((((((((((( :)
Valentina Vonti
2019-06-25 11:11:07
Сменить арендатора и открыть кафе чайная или мороженное для молодёжи и жителей микрорайона Древлянки.
zanoza
2019-06-25 11:02:45
Надо не только закрыть это "кафе" но и наказать тех кто выдал разрешительные документы на его открытие. Это же не кафе , а настоящий притон и рассадник антисанитарии.
Американец
2019-06-25 10:40:16
Рассадник культуры. Его нельзя ликвидировать. Иначе людям будет хорошо.
Где все псевдозащитники типа Фукса, Ермолиной, Слабуновой, Захарчук и прочих????????


Только и можете со своим Дмитриевым бегать
Изя
2019-06-25 11:12:03
Чо разошёлся то , амриканец ? Аж страшно становится . ? Кто обидел то ? Только скажи , морду набьём ))))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске
19.06.2019, 15:15
Задержан серийный убийца, орудовавший в Карелии
20.06.2019, 16:22
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело

Аналитика

24.06.2019 13:53
Обществоведение
"Общественное обсуждение" по-тихому 6
Знают ли жители Майгубы, что в окрестностях их поселка планируется строительство крупного полигона бытовых отходов?
Ни участия, ни побед 5
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 4
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 10
20.06.2019 16:22
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 2
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»