ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома

Жильцы дома №15 по бульвару Интернационалистов на Древлянке обратились в прокуратуру Карелии и в администрацию Петрозаводска с просьбой закрыть кафе "Мангал".

В минувший понедельник, 24 июня, жильцы дома №15 по бульвару Интернационалистов начали сбор подписей под заявление в прокуратуру Карелии и администрацию Петрозаводска, в котором просят закрыть ночное кафе "Мангал", расположенное у них под окнами.



Столица на Онего

Жильцы дома возмущены, что посетители кафе шумят по ночам, справляют нужду у них под окнами, занимаются сексом…



Столица на Онего

"Решили собрать подписи, чтобы закрыли "Мангал", - рассказали активисты дома, - потому что ночами не спим. Посетители этого ночного клуба кричат по ночам в пьяном угаре, под окнами писают, какают, сексом занимаются - справляют все свои нужды - и сексуальные, и физические. Сюда же и скорая приезжает, и полиция – сирены работают. Окна открыть нельзя".



Столица на Онего

По словам возмущенных жильцов, они хотят, чтобы кафе, которое открыто с 13.00 до 6 утра, сменило часы работы, а лучше вовсе "закрыли его".

Заявление в надзорные органы жильцы планируют направить 12 июля, а пока продолжат сбор подписей.