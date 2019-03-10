ФОТО: Петрозаводчане устроили собственные проводы Масленицы

Некоторые жители Петрозаводска устроили свои проводы Масленицы и сожгли чучело на озере в Лососинном.

Читатели отправили в редакцию фото собственной Масленицы.

"Мы свою масленицу сожгли. В 20 м от нас тоже жгли чучело", –подписал фото читатель.