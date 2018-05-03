ФОТО: Петрозаводск превращается в помойку – горожане в шоке

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Петрозаводчане запечатлели на фото Соломенное и Пятый поселок, которые утопают в мусоре, потому что помойки никто не убирает.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчане разместили фото, на которых запечатлели, как город превращается в помойку.
Петрозаводчанка сфотографировала переполненные мусорные контейнеры, которые никто не убирает.
"На ул. Труда, 14 в Соломенном происходит просто кошмар, каждый день мимо проходят дети, мамы с колясками, ветераны, это просто ужас. Наша администрация ничего не хочет делать".
В комментариях жительницу Соломенного поддерживают горожане с улицы Боровой, 19, которые также сообщают, что в Пятом поселке тоже не вывозят мусор.
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