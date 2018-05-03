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Новости. Общество
11:46, 03 Мая 2018

ФОТО: Петрозаводск превращается в помойку – горожане в шоке

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Петрозаводчане запечатлели на фото Соломенное и Пятый поселок, которые утопают в мусоре, потому что помойки никто не убирает.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчане разместили фото, на которых запечатлели, как город превращается в помойку.

Петрозаводчанка сфотографировала переполненные мусорные контейнеры, которые никто не убирает.

"На ул. Труда, 14 в Соломенном происходит просто кошмар, каждый день мимо проходят дети, мамы с колясками, ветераны, это просто ужас. Наша администрация ничего не хочет делать".

В комментариях жительницу Соломенного поддерживают горожане с улицы Боровой, 19, которые также сообщают, что в Пятом поселке тоже не вывозят мусор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Шарик
2018-05-03 14:08:27
Зато враг не пройдёт,задохнётся,блин....
Горожанин
2018-05-03 13:03:50
А кто мусорные баки опрокинул и мусор рядом швыряет? А строительный (не бытовой) мусор кто свалил? Тут вопросы не только к мэрии. И почему молчит спортивная общественность, а, инженер Брунс?!
однозначно
2018-05-03 12:35:34
Какой электоратишко, такие и помойки. И поделом вам - живите в овне и ходите строем под знаменами и чутким руководством.
User
2018-05-03 12:26:36
Апогей "крепкого хозяйствования".
Инженер Брунс
2018-05-03 12:23:25
наследство Гали, пользуйтесь.

А вообще этот мусор не с Луны ведь упал, кто-то просто не убирает, а другие привыкли гадить там, где живут.
Orava
2018-05-03 12:04:13
Чувствуется рука хозяйственников мирошник и бондорчуков
Гость
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