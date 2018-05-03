ФОТО: Певица Кристина Агилера сильно поправилась

Поклонники Кристины Агилеры обсуждают изменения во внешнем виде звезды: 37-летняя певица заметно прибавила в весе.

Кристина Агилера готовит свое триумфальное возвращение на сцену: 3 мая состоится премьера ее нового сингла, спродюсированного Канье Уэстом, а летом у певицы выйдет долгожданный альбом. Однако сейчас фанаты звезды обсуждают не ее музыку, а внешний вид: 37-летняя звезда так сильно поправилась, что поклонники даже не смогли узнать ее на новых снимках, пишет Lady.

"Когда она успела так? Вроде всегда худенькая была", "Во что она превратилась. Ужас", "Не узнала ее", "Что же стало с ней", — пишут пользователи Instagram.

Однако некоторые поклонники заявили, что Кристина прекрасна в любой комплекции: "Женщина прекрасна в любом весе, если ей комфортно в нем", "Она классная!", "Все равно хороша, а голос вообще неповторимый".