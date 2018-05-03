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Новости. Культура
19:40, 03 Мая 2018

ФОТО: Певица Кристина Агилера сильно поправилась

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Поклонники Кристины Агилеры обсуждают изменения во внешнем виде звезды: 37-летняя певица заметно прибавила в весе.

Кристина Агилера готовит свое триумфальное возвращение на сцену: 3 мая состоится премьера ее нового сингла, спродюсированного Канье Уэстом, а летом у певицы выйдет долгожданный альбом. Однако сейчас фанаты звезды обсуждают не ее музыку, а внешний вид: 37-летняя звезда так сильно поправилась, что поклонники даже не смогли узнать ее на новых снимках, пишет Lady.


фото: https://www.instagram.com/christinaaguilera_justinbieber

"Когда она успела так? Вроде всегда худенькая была", "Во что она превратилась. Ужас", "Не узнала ее", "Что же стало с ней", — пишут пользователи Instagram.


фото: https://www.instagram.com/mydreamxtina

Однако некоторые поклонники заявили, что Кристина прекрасна в любой комплекции: "Женщина прекрасна в любом весе, если ей комфортно в нем", "Она классная!", "Все равно хороша, а голос вообще неповторимый".

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