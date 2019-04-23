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Новости. Общество
19:10, 23 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

ФОТО: Певица МакSим попала в ДТП

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Снимки распространила менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.

Певица Марина Абросимова, более известная под своим сценическим псевдонимом МакSим, попала в страшное ДТП. Об этом сообщила генеральный менеджер исполнительницы Маргарита Соколова. Инцидент произошел во время поездки МакSим в аэропорт. Артистка спешила в Москву на съемки клипа "Абонент не доступен", пишет "Экспресс-газета".


instagram.com/sokllovamargarita

"Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву", – написала Соколова.


instagram.com/sokllovamargarita

По словам менеджера, сейчас самое страшное уже позади, и ситуация находится под полным контролем врачей. Лечением МакSим занимаются лучшие медики, и восстановление – это лишь вопрос времени.

"Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей до 20-х чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь, и обязательно выступим в каждом город", – пообещала Маргарита Соколова.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-23 19:20:24
Так пишут об этом, как будто она при смерти. Всё с ней более-менее нормально, кровожадные вы наши!
Гость
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