ФОТО: Певица МакSим попала в ДТП

Снимки распространила менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.

Певица Марина Абросимова, более известная под своим сценическим псевдонимом МакSим, попала в страшное ДТП. Об этом сообщила генеральный менеджер исполнительницы Маргарита Соколова. Инцидент произошел во время поездки МакSим в аэропорт. Артистка спешила в Москву на съемки клипа "Абонент не доступен", пишет "Экспресс-газета".

"Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву", – написала Соколова.

По словам менеджера, сейчас самое страшное уже позади, и ситуация находится под полным контролем врачей. Лечением МакSим занимаются лучшие медики, и восстановление – это лишь вопрос времени.

"Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое восстановление, но, по прогнозам врачей до 20-х чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь, и обязательно выступим в каждом город", – пообещала Маргарита Соколова.