Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:07, 30 Апреля 2018
фото: ГИБДД Карелии

ФОТО: Пьяный водитель, уходя от преследования, опрокинулся в районе Чалны

По теме

Мусор горит в Петрозаводске 
29.04.18 15:38
В Петрозаводске пьяный водитель врезался в столб и две иномарки
29.04.18 11:22
Подросток из Петрозаводска упал со стула в ресторане "Икеа" и попал в больницу
29.04.18 11:08
Все новости
Загрузка...

В Пряжинском районе Карелии сотрудники ДПС преследовали водителя, пока тот не устроил аварию.

ДТП с участием автомобиля "Лада Приора" произошло накануне около пяти часов вечера в Пряжинском районе Карелии. Как пояснили в региональном Управлении ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны Эссойлы к Чалне, отказался остановиться по требованию сотрудников и продолжил движение.

По предварительным данным, в ходе преследования 37-летний водитель "Лады", житель Петрозаводска, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся при въезде в Чалну. Водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Был осмотрен медиками на месте происшествия.

По свидетельствам очевидцев, после ДТП нарушитель полез в драку с местным жителем.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12. 26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и статье 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Водитель "Лады" доставлен в Пряжинский отдел полиции до решения суда.

По теме

Мусор горит в Петрозаводске 
29.04.18 15:38
В Петрозаводске пьяный водитель врезался в столб и две иномарки
29.04.18 11:22
Подросток из Петрозаводска упал со стула в ресторане "Икеа" и попал в больницу
29.04.18 11:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-30 09:21:49
Жаль, что не сдох
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
24.04.2018, 13:27
Алиханов выиграл суд по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

28.04.2018 11:44
Обществоведение
Офтальмология едет в районы
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
"А о детях вы подумали?" 4
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 5
24.04.2018 13:27
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»