ФОТО: Пьяный водитель, уходя от преследования, опрокинулся в районе Чалны

В Пряжинском районе Карелии сотрудники ДПС преследовали водителя, пока тот не устроил аварию.

ДТП с участием автомобиля "Лада Приора" произошло накануне около пяти часов вечера в Пряжинском районе Карелии. Как пояснили в региональном Управлении ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны Эссойлы к Чалне, отказался остановиться по требованию сотрудников и продолжил движение.

По предварительным данным, в ходе преследования 37-летний водитель "Лады", житель Петрозаводска, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся при въезде в Чалну. Водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Был осмотрен медиками на месте происшествия.

По свидетельствам очевидцев, после ДТП нарушитель полез в драку с местным жителем.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12. 26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и статье 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Водитель "Лады" доставлен в Пряжинский отдел полиции до решения суда.