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Новости. Общество
11:34, 04 Августа 2018

ФОТО: По дороге в Лососинное убрали несанкционированную свалку

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии провели совместно с Прионежским лесничеством экологическую акцию по очистке от мусора лесной территории под Петрозаводском.

Несанкционированную свалку на 6 км Лососинского шоссе на выезде из города обнаружили и нанесли на интерактивный ресурс проекта ОНФ "Генеральная уборка" неравнодушные петрозаводчане менее месяца назад.

"Прионежское лесничество, на территории которого оказался данный незаконный объект, быстро отреагировало на поступивший сигнал с карты свалок. Активисты ОНФ вместе с представителями лесничества организовали и провели акцию - навели порядок в лесу. К сожалению, на трассе, которая ведет к дачам в Лососинном, Машезере и Шапшезере, нередко можно встретить большие и маленькие свалки. 6 км Лососинского шоссе не стал исключением. Надеемся, что туристам и дачникам, не захочется больше мусорить в лесу, где благодаря проекту «Генеральная уборка» стало чисто", - сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии Владимир Кванин.

Как отмечают общественники, работа с картой свалок показывает, что если в населенных пунктах республики еще как-то убирают несанкционированные объекты складирования мусора, то в лесу, на побережье озер и рек горы мусора только увеличиваются в размерах. Захламляют излюбленные места отдыха туристы, рыбаки, грибники и ягодники.

Всего на интерактивной карте свалок в Карелии отмечен 261 объект, из которых 91 уже ликвидирован.

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