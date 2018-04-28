ФОТО: Почетный караул из школьников встал у Вечного огня

В Петрозаводске школьники заступили в почетный караул у мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".

"27 апреля у мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" состоялась торжественная линейка и заступление лучшей смены Почетного караула на Пост №1. С этого дня и по 9 мая включительно Почетный караул будут нести школьники и студенты столицы республики", - сообщает республиканское министерство по делам молодежи.



фото: министерство по делам молодежи РК

Каждый день, вплоть до 8 мая почетный караул будет стоять у Вечного огня с 15 до 17 часов; в День Победы – с 9 до 11. Смены Почетного караула производятся каждые 5-10 минут, отмечают в ведомстве.



министерство по делам молодежи РК

В четверг в Петрозаводске подвели итоги очного этапа республиканского конкурса "Лучшая смена Почетного караула на Посту №1".



фото: министерство по делам молодежи РК

"Первое место завоевала "Команда №1" школы № 5, второе – команда Петрозаводского лесотехнического техникума – именно они встанут в Почетный караул у Вечного огня в День Победы. Бронзовыми призерами стала команда Колледжа технологии и предпринимательства. Подведение итогов конкурса среди районов состоится позднее", - сказано в сообщении министерства.