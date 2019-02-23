ФОТО: Под Петрозаводском автомобиль с семьей с малышами улетел в кювет

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой".

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего", авария произошла на скользкой трассе перед поселком Новая Вилга в Прионежском районе. Автомобиль с маленькими пассажирами оказался в кювете.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Семью с маленькими детьми специалисты осматривают в машине скорой помощи.

Информация о пострадавших уточняется.