ФОТО: Появились кадры с места ДТП, в котором пострадала семья с детьми

В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу в Карелии бетонная плита спровоцировала ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в пятницу около 11.30 на 203 км федеральной трассы "Сортавала" во время движения большегрузного автомобиля Volvo с платформы упала железобетонная плита на встречную полосу, пострадали дети.



ДТП ПТЗ