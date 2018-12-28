В Карелии плита, упавшая с грузовика, спровоцировала ДТП, в котором пострадала семья с детьми

В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу в Карелии бетонная плита спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В пятницу около 11.30 на 203 км федеральной трассы "Сортавала" во время движения большегрузного автомобиля Volvo с платформы упала железобетонная плита на встречную полосу.

В этот момент во встречном направлении двигался автомобиль Toyota Camry. Автомобиль наехал на плиту.

В ДТП пострадали 26-летний водитель, а также женщина с детьми 3 лет и 6 месяцев. Все они – жители Санкт-Петербурга. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.