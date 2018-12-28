14:06, 28 Декабря 2018
В Карелии плита, упавшая с грузовика, спровоцировала ДТП, в котором пострадала семья с детьми
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В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу в Карелии бетонная плита спровоцировала ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
В пятницу около 11.30 на 203 км федеральной трассы "Сортавала" во время движения большегрузного автомобиля Volvo с платформы упала железобетонная плита на встречную полосу.
В этот момент во встречном направлении двигался автомобиль Toyota Camry. Автомобиль наехал на плиту.
В ДТП пострадали 26-летний водитель, а также женщина с детьми 3 лет и 6 месяцев. Все они – жители Санкт-Петербурга. Пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
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